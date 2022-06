Crecen multas a transportistas en Aguascalientes por no usar Libramiento poniente: Montañez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se ha aplicado más de un centenar de multas a transportistas que circularon por la ciudad fuera de horario autorizado, informó el alcalde Leonardo Montañez Castro, quien en contraparte aseguró que incrementó el número de unidades que ya utilizan el libramiento carretero.

“Se han impuesto más de 150 sanciones, pero les doy un dato: el primer día que se inauguró el libramiento circularon más 560 vehículos y esto ya ido aumentando. Estamos registrando hasta 2100 unidades por día en el libramiento, de los cuales el 50 por ciento son de transporte pesado”, aseveró en entrevista.

En días pasados, el ayuntamiento capitalino sostuvo una controversia con asociaciones de transportistas, debido a la aplicación de multas a unidades que no hicieran uso del recién inaugurado libramiento.

Montañez Castro reiteró que no se pretende afectar de ninguna manera a los camioneros, sino que prevalezca el orden para que no circulen en las llamadas horas pico sobre las principales avenidas.

“Se creía que ellos ya no podían entrar a la ciudad. Desde luego que pueden hacerlo para traer sus mercancías. El tema es que no lo hagan en ciertos horarios y eso fue lo que les solicitamos. Este no es un asunto de ganadores y perdedores, por ello hemos mantenido la mesa de diálogo y que prevalezca el orden”, adicionó.

El alcalde dijo que está mesa de acuerdos se está llevando con el área de tránsito municipal y con representantes de al menos tres organizaciones de transportistas.