30 de agosto inicia próximo ciclo escolar de manera híbrida en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- A reserva de las disposiciones que pueda emitir la Secretaria de Educación Pública (SEP) el próximo ciclo escolar arrancará en Aguascalientes el 30 de agosto, indicó el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

El encargado de la política educativa en el estado mencionó que el regreso se contempla de manera híbrida, es decir que será presencial y en línea para los alumnos.

Detalló que no habrá un tema de obligatoriedad para que los alumnos regresen a las aulas, trabajando en línea si así lo determinan los padres de familia.

“Vamos a regresar presencial y a distancia, es decir que si un papá no desea que su hijo regrese por temor a contagios puede hacerlo en línea y se le tendrá que atender por parte de los maestros”, explicó.

En el caso de los docentes prefirió no adelantar vísperas, donde aún no se puede hablar de si volverán de manera generalizada o seguirá siendo voluntario su retorno, esperando en este sentido las disposiciones de la SEP y sus acuerdos con el sindicato de maestros.