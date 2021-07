Municipio de Aguascalientes colapsado en materia de presupuesto federal: Franco

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Recortes presupuestales están golpeando de manera notoria a la alcaldía, aseveró Rafael Ahmed Franco Aguilar, titular de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal.

“Estamos totalmente colapsados en el tema del presupuesto. El municipio ha sido muy golpeado por la Federación como no tienen idea”, manifestó el funcionario en conferencia de medios.

Franco Aguilar expuso que las carencias presupuestales se han presentado de forma especial en cuanto al área de seguridad pública, luego de la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortasec).

“De la única manera que teníamos de respirar un poco era en el tema federal y el tema federal nomás no llega y no llega. Hemos hecho la lucha y los esfuerzos para que el tema del Fortasec se dé, para que el tema de infraestructura esté. Hay un tema que he estado en varias ocasiones en la Ciudad de México, pero hasta que no tengamos algo sustentable no lo vamos a poder anunciar”, refirió.