Municipio de Rincón de Romos negó apoyo a campeonas de la Copa Gobernadores

Denuncia ciudadana

Aguascalientes, Ags.-Mediante sus redes sociales (Fútbol Club Real de Hacienda) el equipo femenil campeón de la Copa Gobernadores que representó al municipio de Rincón de Romos, lamentó la falta de apoyos por parte de las autoridades municipales a diferencia de otros ayuntamientos que si arroparon a sus representativos.

Aún y obteniendo la copa, las mismas se vieron en la necesidad inclusive de solicitar apoyo para transporte y poder estar en la ceremonia de entrega de trofeos, donde en las mismas redes hubo ciudadanos que se ofrecieron a proporcionarles el mismo.

Texto Íntegro:

HOY RINCON DE ROMOS DUELE….😭

Antes de relatar esta pequeña historia quisiera hacer un llamado a todo el Municipio de Rincón de Romos y pueblo de Pabellón de Hidalgo. Solicitamos de su ayuda pues las CAMPEONAS DE LA COPA GOBERNADORES EN REPRESENTACION DE RINCON DE ROMOS NO CUENTAN CON TRANSPORTE PARA RECLAMAR SU PREMIO, SU SUEÑO si alguien gusta apoyar esta causa háganlo saber por medio de mensaje o comentarios.

Un SUEÑO HECHO REALIDAD ESTO ES LA VERDADERA HISTORIA…🥺⚽️💔

Hoy en dia las mujeres alzan la mano, hoy en dia las mujeres dicen presente este ha sido un acontecimiento histórico RINCON DE ROMOS puede presumir que es cambio a nivel estado hoy tres grandes equipos hicieron historia… sin embargo la realidad fue otra nos lleno de tristeza ver como otros municipios brindaron todo el apoyo a sus niñas, transporte, uniformes, lonchas equipamiento y a nosotros nos dejaron a un lado como si el municipio nos diera por eliminados…. fue triste ver como otros deportes tuvieron todo ese uniforme donde se marcaba con letras grandes RINCON… y nosotros utilizando con orgullo el uniforme de REAL HACIENDA para poder competir sin embargo es una pena decir que estas niñas no representaron a un Municipio estas niñas representaron un SUEÑO todo lo que se puede y debe saber esta reflejado en este pequeño video…. solo por último quiero AGRADECER A ESTOS TRES EQUIPOS QUE HICIERON POSIBLE ESTA HISTORIA.

GALLOS GELY: POR EL PROFE GUMARO

DANY’S: POR EL PROFE DAVID

REAL HACIENDA: POR EL POFE PERKINS, PROFE EMMANUEL Y EL EXCELENTE EQUIPO DE TRABAJO ROBERTO PONCE, ANGEL ROBLES CHRISTIAN ROBLES Y ARTURO CORTEZ Y CON ELLO A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA Y PERSONAS QUE HICERON POSIBLE ESTA META es de ustedes y para ustedes… no del MUNICIPIO.

MUJERES ALZANDO LA VOZ…..❤⚽️🙏