Vienen más recortes al presupuesto de los estados: Jiménez

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Teresa Jiménez Esquivel, diputada federal panista alertó que vendrán más recortes de la federación a los estados en el paquete económico para el 2022.

En rueda de prensa en el marco de la aportación de más de ocho mil firmas para la candidatura de Marko Cortés para que siga como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional, la representante popular en la Cámara Alta señaló que;

“Ya se está revisando el presupuesto en la Comisión de Hacienda y efectivamente hay muchos recortes presupuestales, siguen los recortes en todo México, no hay presupuesto para infraestructura no sólo para Aguascalientes sino para todas las entidades y eso es grave”, dijo.

Acto seguido Jiménez Esquivel manifestó que en materia de infraestructura el gobierno federal está privilegiando obras como el Tren Maya, Dos Bocas y el nuevo aeropuerto “que en estos momentos no están beneficiando en nada a la ciudadanía que lo que quiere es una reactivación económica”.

Posteriormente anotó que “es desesperante que no haya recursos para apoyar a las familias a aquellos que están desempleados a quienes no tienen para comer que tiene carencias, ese México está parado por un gobierno que no sabe hacer bien las cosas”, deploró.

Para concluir, la exalcaldes de esta ciudad puntualizó que su partido el Acción Nacional está de pie y listo para dar la lucha desde la alta tribuna de la nación para sacar al país adelante en una crisis en la que lo tiene sumido el gobierno de López Obrador.