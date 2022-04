(VIDEO) Sharis Cid estalla tras preguntas sobre asesinato de su ex pareja

Redacción

Ciudad de México.- Hace unos días la actriz mexicana Sharis Cid había dado a conocer que la investigación por el asesinato de su ex pareja, Isaías Gómez, había sido reabierta, por lo que tendría que volver a declarar ante las autoridades.

Después de eso, la famosa se encontró con varios reporteros de espectáculos a las afueras de Televisa, quienes no desaprovecharon la ocasión para preguntarle sobre el caso de Isaías.

Claramente molesta, Sharis Cid apuntó que no volverá a hablar más del tema y expuso que la prensa de espectáculos la buscaba únicamente cuando está en medio de un escándalo, y no cuando le va bien en su carrera profesional.

“Porque no quiero, porque ya pasó y estoy en una nueva etapa de mi vida, gracias. Me han apoyado siempre que tengo un problema y cuando estoy trabajando, no. Cuando se trata de chismes, ahí están pero cuando estoy trabajando, haciendo novela, nunca han estado para mí, más que cuando hay un problema”.

Finalmente, pidió a los reporteros que también se acerquen a ella para hablar de sus proyectos laborales y dejó saber que sí prefieren no hacerlo, de cualquier modo no necesita de ellos.