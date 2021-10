(VIDEO) Padres de familia toman escuela de Asientos por falta de maestros

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Este miércoles, padres y madres de familia cerraron las puertas de la Telesecundaria Matías Ramos Santos, en Guadalupe de Atlas, Asientos, a modo de manifestación por la falta de profesores dentro de la institución educativa. Ante ello, los alumnos tuvieron que volver a sus casas.

En redes sociales se difundió el video que muestra a un grupo de padres, madres y alumnos esperando fuera de la telesecundaria, mientras que dos personas explicaron los motivos de su inconformidad hacia el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

“Como una medida de presión al IEA, tenemos un grave problema por falta de director, el instituto se quiere lavar las manos y decirle a uno de los profesores que tome la dirección y desde luego que no lo vamos a permitir porque prácticamente el grupo se quedaría sin maestro. No es mucho lo que estamos pidiéndole al instituto”, comenta una mujer señalada como Lupita.

“La mesa directiva fuimos el día lunes al instituto para hacer la petición, el personal prácticamente nos echó, se burló de nosotros, nosotros en un intento de convencerlos les dijimos que si no nos resolvían en ese momento, llevaríamos autobuses con todos los padres y dijeron ‘sí, tráiganlos, aquí los esperamos’, como un acto de burla”, comentó.

Otro hombre mencionó que como padres de familia, deberían apoyarse entre ellos mientras que la manifestación sigue en pie y hasta que el IEA resuelva las peticiones de los inconformes.

Después de esa intervención, los alumnos decidieron dar media vuelta y regresar a sus domicilios.

Hasta el momento el IEA no ha emitido un posicionamiento al respecto.