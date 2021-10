Gobierno federal abandonó a los estados en infraestructura y apoyo a comercios y servicios

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al reunirse con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), la diputada federal panista Teresa Jiménez Esquivel, lamentó que gobierno federal haya abandonado a los estados en temas trascendentales para su desarrollo.

“Cómo es posible que no hay recursos para infraestructura que es es algo importante para el desarrollo de los estados, pero tampoco hay presupuesto o incentivos para los restauranteros que se las están viendo negras con esto de la pandemia, no hay un presupuesto que nos marque que México va para adelante, sino al contrario vamos en regresión”, fustigó.

La representante popular criticó que los proyectos de la federación se centren solo en Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya, donde no apoya ni siquiera a los estado emanados del partido del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros le estamos exigiendo al presidente que mande presupuesto para la reactivación de la economía del país, se van a votar 7 billones de pesos en noviembre en donde no vemos una buena redistribución de los recursos para infraestructura, para el comercio, para los pueblos mágicos donde no hay un solo norte del algo que nos pueda decir que México va bien “, concluyó.