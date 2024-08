(Video) Alista la Universidad Tecnológica de Calvillo licenciatura en Medicina

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags. – El rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo, Eduardo González Blass, adelantó que están a la espera de que se apruebe la licenciatura en Medicina. Esta ya ha sido aprobada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud; solo falta el visto bueno de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS).

“No me gustaría adelantar mucho, porque el anuncio me gustaría que lo diera la gobernadora. Pero esperamos que a mediados de septiembre ya comencemos con la primera generación en medicina”, señaló.

González Blass detalló que se han realizado las inversiones pertinentes para la construcción de un edificio dedicado a la carrera de Medicina, obras que están a cargo del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA). Se estima una inversión de al menos 40 o 50 millones de pesos.

En cuanto a la matrícula, comentó: “Todavía no la anunciamos y ya tenemos en lista de espera a más o menos 50 chicos y chicas, incluso de otros estados como Guanajuato y Zacatecas. Pero, finalmente, la instrucción de la gobernadora es darle prioridad a los de Calvillo y a los del estado”.

Finalmente, mencionó que anualmente cerca de 2,000 aspirantes no logran ingresar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), por lo que espera que la Universidad Tecnológica de Calvillo pueda ser una alternativa para aquellos que no consigan entrar. No obstante, en el primer semestre se contará con una plantilla de solo 80 alumnos.