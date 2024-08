Que vuelvan, pide alcalde a fresnillenses que huyeron por violencia 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El alcalde electo de Fresnillo, Zacatecas, Javier Torres Rodríguez pedirá a los ciudadanos y empresarios de su municipio que huyeron a causa de la violencia, que regresen.

Aseguró que después de pasar el proceso electoral, Fresnillo se encuentra en una condición muy favorable, luego de que no se han presentado episodios de violencia como había anteriormente.

En charla con El Clarinete señaló que “creo que hoy, en un éxodo de buscar esperanza, de buscar tranquilidad, muchos fresnillenses se vinieron a radicar aquí, mi tarea fundamental será platicar con ellos”, dijo.

“Tendré, entrando inmediatamente el gobierno municipal a partir del 15 de septiembre, buscaré una visita con los empresarios y las personas que están viviendo aquí, para decirles ‘regrésense a Fresnillo, ayúdenme a hacer un buen municipio’. Y sobre todo lo más importante, que sigan invirtiendo y sigan generando buenas posibilidades de empleo”.

Agregó que, si bien no tiene el número exacto de fresnillenses que salieron, entre 2018 y 2021, salieron 50 mil zacatecanos a radicar a Aguascalientes.

“Yo quiero pensar que fresnillenses sí hay una cantidad muy importante, engranes muy importantes económicamente hablando, se vinieron a vivir aquí a Aguascalientes y mi tarea fundamental, en el primer año de gobierno es que ellos regresen a Fresnillo, que sigan invirtiendo”, indicó el edil electo.

Torres Rodríguez consideró que actualmente hay esperanza en los habitantes de Fresnillo, por un gobierno donde la gente sea tomada en cuenta.

“Hay un tema de esperanza, hay un tema muy esperanzador de que tengamos un gobierno que mande la gente, donde el cogobierno en el tema de los ciudadanos, si bien es claro que yo fui por la coalición, no me ata esto a que tenga únicamente en el gabinete a personalidades que me acompañaron en la campaña, de los partidos políticos PRI, PAN, PRD”, mencionó.

Torres Rodríguez visitó Aguascalientes, por tercera ocasión, para participar en los talleres de Manejo Efectivo de la Gestión Pública, que organizó el Gobierno del Estado para los alcaldes de la entidad que entrarán en funciones el próximo 16 de octubre.