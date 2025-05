Recursos extraordinarios al campo no alcanzarán si no llegan las lluvias en Aguascalientes: Valdivia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De no registrarse precipitaciones pluviales en la entidad, las afectaciones al campo de Aguascalientes no podrán subsanarse con incentivos financieros extraordinarios, enfatizó Adán Valdivia López, diputado local por el Partido Acción Nacional.

“Esperar cómo nos va con el tema de las lluvias. Yo espero que sea una temporada buena y que no esté en el supuesto, ya que no hay recursos que alcancen ante una mala temporada de lluvias”, opinó el también vocal de la comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado.

– ¿Habrá un recurso extraordinario al campo de continuar esta sequía?

– Hay que esperar. Esperamos que sea una excelente temporada de lluvias y no vernos en la necesidad de analizar presupuestos extraordinarios en caso que no hubiera, pues como te digo no hay recurso que alcance para la falta de lluvias.

En entrevista, el también legislador por el municipio occidental de Calvillo expresó que la situación en esa demarcación es preocupante como en el resto de la entidad; aunque subrayó que aún se tienen registros de las lluvias del año pasado.

“Tuvimos una buena temporada en Calvillo en el año pasado y estamos comenzando con la cosecha de limón, durazno y nos da el tiempo y el agua suficiente. Ahora esperar cómo viene este año”, reiteró el panista.