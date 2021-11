Viable regreso a clases presenciales del 100% de alumnos en Aguascalientes: Piza

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza Jiménez, consideró viable en estos momentos un regreso a clases presenciales del 100% de alumnos.

“En las circunstancias en que se encuentra Aguascalientes y sobre el regreso a clases presenciales se ha ido valorando constantemente, en este momento en como se está presentando la pandemia puede ser una buena oportunidad para pensarlo y si el Instituto de Educación los ve viable, no hay que descartarlo”, subrayó.

Posteriormente el galeno presumió que no se desatado pandemia alguna dentro de los planteles educativos durante el regreso parcial, lo cual da confianza de que están funcionando los protocolos.

-¿En las últimas cifras arrojaban alrededor de 42 contagios en menores en escuelas, cómo van?

-Esto varía todos los días, la cifra exacta no se las tengo ahorita pero anda alrededor de 40 niños como probables y positivos a covid, pero estamos hablando de todas las escuelas del estado que es un sinnúmero de niños, entonces 40 niños no representa algo significativo o que pudiera significar un brote, finalizó la entrevista colectiva el responsable de la salud en la entidad.