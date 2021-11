No habrá obras magnas en Aguascalientes en 2022: González

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los rubros sanitarios y educativos tendrán prioridad en el presupuesto estatal, adelantó Jaime González de León, presidente de la comisión de Vigilancia en el Congreso, quien descartó que se contemplen nuevos proyectos en materia de infraestructura que puedan resultar elevados en cuanto a su costo.

“Los temas de salud y educación son los que tienen más presupuesto, que de manera ordinaria así es, pero más ahora con el asunto pandemia serán áreas bien fortalecidas”, anunció en entrevista grupal.

– En cuanto a obra pública, ¿habrá proyectos extraordinarios?

– En el análisis que he hecho, no he llegado a ese punto, pero he escuchado en declaraciones de funcionarios que en el tema de infraestructura ya no vienen obras magnas o grandes. Hay que recordar que la administración concluirá el próximo 30 de septiembre, ya no es un ejercicio para arrancar un proyecto importante; sobretodo por la falta de recursos.

Por lo pronto, González de León confirmó que se tiene citado al Secretario de Finanzas, Carlos Magallanes, para que comparezca el próximo jueves 18 ante el pleno del Poder Legislativo con la finalidad de conocer la propuesta del paquete económico estatal para el siguiente año.

“La idea es que el secretario esté aquí defendiendo el paquete económico en la sesión del próximo jueves. Va a haber otros puntos que en su momento determinará la Junta de Coordinación Política”, adicionó.

El Congreso del Estado tiene fecha límite hasta el 31 de diciembre para aprobar el paquete económico del Ejecutivo.