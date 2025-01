Urge diputada del PRI a reforzar trabajo de base en el partido

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La diputada priista Lucía de León Urzúa, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local, llamó a su partido a retomar el contacto con las bases y fortalecer el trabajo territorial para recuperar liderazgos perdidos y atender las causas ciudadanas.

“En el PRI, yo creo que tenemos que seguir trabajando, pero nos hace falta que nos coordinemos, que hagamos un trabajo bien, de tierra. Que empecemos a buscar a esos liderazgos que luego se nos fueron por alguna situación”, expresó la legisladora.

De León señaló que, desde su distrito, ha impulsado esta tarea.

“He estado tocando puertas, saludando a líderes que muchísimos años fueron del PRI. Yo te puedo decir ahorita de tres nuevas líderes que estuvieron muchos años en el PRI, se retiraron, no se fueron a ningún lado, más bien, se quedaron en sus casas”.

“Se retiraron porque, bueno, a veces tenemos políticos o compañeros en el partido que no atienden las causas. Ese también es un error que se ha cometido”, reconoció.

La legisladora juro que el tricolor aún cuenta con militantes comprometidos, pero consideró necesario mejorar.

“Desde el partido tenemos mucho por hacer porque hay priistas que realmente tienen marcado el PRI en el Corazón y que lo mejor los hemos estado haciendo aun lado. Hace falta que todos estemos coordinados, que tengamos reuniones de comunicación, que nos pongamos a trabajar, pero a trabajar en tierra”.

“Las simulaciones no bastan, no son suficientes y eso no da nada bueno. Hay que trabajar, hay que irnos a la calle, a tocar puertas, a visitar, preguntar: ‘¿En qué te puedo ayudar?’ Y si no tengo con qué ayudarte, bueno, pues busco una manera de ayudarte”, sostuvo.