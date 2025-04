Monos saraguatos víctimas de negligencia gubernamental en Tabasco

Redacción

Ciudad de México.-Negrita, Tilico, Carita y Ajenor, son las cuatro crías huérfanas de mono saraguato de un total de 13, que sobrevivieron, primero a la sequía, los golpes de calor y la orfandad, y después al desinterés, la negligencia y el abandono institucional, tras las altas temperaturas de más de 45 grados que azotaron al sureste del país, entre los meses de mayo y junio de 2024.



La muerte masiva de monos saraguato, especie en peligro de extinción, alcanzó al 31 por ciento de su población, en la región Chontalpa, en Tabasco, conformada por los municipios de Centro, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Paraíso y Cárdenas, según datos científicos publicados en la revista American Journal of Primatology.



Sólo en territorio tabasqueño, se documentaron 286 decesos de monos saraguato, que literalmente caían de los árboles, debido a golpes de calor por la sequía, los incendios forestales y la pérdida de su hábitat.



Mientras que en Chiapas, Veracruz y Campeche, el número de monos saraguato que perdieron la vida superó los 60 ejemplares.



A pesar de las alertas lanzadas desde el principio por médicos veterinarios y los integrantes de la organización Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta (COBIUS), que saturaron sus consultorios e instalaciones para tratar de salvar a machos, hembras y crías moribundas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hizo acto de presencia 20 días después de iniciada la emergencia ecológica.



En una ríspida reunión, el 25 de mayo de 2024, Román Hernández, enviado de María Luisa Albores, entonces titular de la Semarnat, intentó callar con amenazas las voces que denunciaban la falta de atención de las autoridades federales, además de que pretendió delegar su responsabilidad en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), nombrándola coordinadora de la atención a los monos saraguato, haciendo a un lado a los verdaderos especialistas, lo que agravó la situación.



Posteriormente, en una aparente actitud de revancha, la directora general de Vida Silvestre de la Semarnat, María de los Ángeles Cauich, ordenó el traslado de nueve crías huérfanas que eran atendidas con gran dedicación en la Unidad de Atención Médica de COBIUS, en Cunduacán, Tabasco, al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS), de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, a 10 horas de distancia en viaje por carretera.



Los pequeños ejemplares, que venían recuperándose adecuadamente, según consta en los expedientes clínicos, fueron extraídos con el uso de la fuerza pública el 29 de junio de 2024, a pesar de que expertos de la Alianza Nacional para la Conservación de Primates y de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), advirtieron que con esta decisión, María de los Ángeles Cauich, los estaba condenando a morir por el cambio de clima, la altitud y la alimentación, así como por la falta de experiencia de su personal.



Cuando los nueve monos saraguato de Tabasco llegaron al CIVS de la Semarnat en el Estado de México, ya estaban ahí cuatro crías de Veracruz, que le fueron retiradas al médico veterinario Jaime Takami, quien las logró salvar con mucho esfuerzo, tras ser rescatadas en muy mal estado de salud, en los municipios de San Andrés Tuxtla, Hueyapan de Ocampo e Hidalgotitlán.



Apenas transcurridos los primeros 15 días, se registraron dos decesos de crías de mono saraguato provenientes de Tabasco, ”a causa de complicaciones metabólicas por su temprana edad”.



Para el 11 de agosto de 2024, 40 días después de su arribo a Los Reyes La Paz, otro ejemplar más de Tabasco murió “por baja respuesta del sistema inmunológico”.



De inmediato, la Semarnat se trató de justificar argumentando que las crías llegaron desnutridas y con una carga parasitaria alta, a pesar de que los tres inspectores federales de la Profepa, que las sacaron de la Unidad de Atención Médica de COBIUS, firmaron un Acta de Requerimiento, que avalaba que los nueve ejemplares se encontraban en “buen estado físico y respondían a estímulos externos de manera positiva”.



Además, Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta, hizo públicos los reportes y certificados médicos que confirmaban que los pequeños primates estaban en perfecto estado de salud y ganando peso, mientras permanecieron en Tabasco.



Excélsior solicitó en ese momento acceso al plan de manejo del CIVS, copia de los estudios clínicos y el resultado de las necropsias practicadas a los tres ejemplares que perdieron la vida, para conocer a profundidad las causas de las muertes, pero un rotundo NO, fue la respuesta de la autoridad ambiental.





Mentira

En dos comunicados oficiales emitidos el 16 de julio y el 10 de agosto de 2024, la Semarnat dio a conocer el deceso de las tres crías, al tiempo que se comprometió a seguir informando a la ciudadanía, “de manera transparente y puntual”, sobre el estado de salud y la atención médica a los 10 monos saraguatos restantes, pero ahora sabemos que mintió, porque en realidad fueron seis los monos saraguato que fallecieron en las instalaciones del CIVS del Estado de México.



“Pese a los esfuerzos y cuidados médico-veterinarios que se realizaron en el CIVS Los Reyes La Paz, se tuvieron seis bajas relacionadas con un síndrome de mala adaptación y de acuerdo con los resultados de laboratorio, es muy probable que presentaron una inmunodepresión de origen multifactorial, por las condiciones climáticas extremas que enfrentaron en vida silvestre”, respondió hace unos días la Semarnat a una solicitud de información por parte de este diario.



Ante tal desastre, el 22 de agosto de 2024, la entonces directora general de Vida Silvestre, ordenó que las siete crías que quedaban, fueran devueltas de inmediato a Tabasco, en un operativo realizado en completo sigilo, haciendo por fin caso a los expertos primatólogos.



Las cinco crías de Tabasco y las dos de Veracruz, que lograron salir con vida del CIVS del Estado de México, fueron entregadas en depositaría a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), El Mono del Cacao, propiedad del señor Carlos Valenzuela Izquierdo, ubicada en el municipio de Comalcalco, que desde un principio se sabía, no contaba con los recursos económicos, el equipamiento, ni el personal para atender a los siete pequeños ejemplares.





Abandono

A pesar de que la propia María Luisa Albores, extitular de la Semarnat, acudió el 15 de agosto de 2024 a la UMA “El Mono del Cacao”, a inaugurar unas jaulas que se construyeron con recursos públicos para recibir a las crías huérfanas, nunca más regresó para apoyar con la manutención y rehabilitación de los monos saraguato.



Carlos Valenzuela Izquierdo, dueño de la UMA El Mono del Cacao, reveló que solamente durante un mes, la Semarnat se hizo cargo de los gastos generados por los siete pequeños ejemplares y luego los abandonó, por lo que tuvo que conseguir dinero para alimentarlos.



“Cabe aclarar que Semarnat abandonó a los monitos, luego de que los trajeron a finales de agosto; me dejaron sin nada de apoyo, ni siquiera les brindó la mínima atención médica, que era muy necesaria”, lamentó.



Don Carlos indicó que debido a esta situación, tres crías murieron en “El Mono del Cacao”, porque estaban “muy tiernos”, y enfrentaron distintos problemas de salud.



Señaló que por parte de la oficina de representación de Profepa en Tabasco, tampoco recibió ningún apoyo, y los inspectores federales tienen alrededor de un mes que no se paran por el lugar, y cuando han ido, es solamente para pedir ayuda para algún animal lastimado.



Carlos Valenzuela Izquierdo, agregó que actualmente sólo le quedan tres de las cuatro crías sobrevivientes, dos de Veracruz y una de Tabasco, Negrita, Tilico y Carita, porque la cuarta, bautizada como Ajenor, ya logró incorporarse a una tropa de monos saraguato silvestres, que lo aceptó y pudo regresar a su hábitat natural.

El caso específico de Carita es especial, porque tiene desfigurada la mitad del rostro, por un ataque en vida libre del macho dominante de la tropa, cuando murió su madre deshidratada.

En la tarjeta informativa, la Semarnat, ahora encabezada por Alicia Bárcena, aseguró que en seguimiento al traslado de los pequeños ejemplares en agosto de 2024, la Dirección General de Vida Silvestre realizó la capacitación del personal de la UMA “El Mono del Cacao”, biólogos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y personal de su oficina de representación en el estado.



“Además de que se les dotó de un kit de atención médica integral que contaba con antibióticos, desparasitantes, desinflamatorios, antisépticos, equipo de curación y material médico para utilizarse en caso necesario”, indicó.



La autoridad ambiental resaltó que en el mes de marzo de 2025 personal de la Profepa Tabasco visitó las instalaciones de la UMA como parte de sus recorridos de vigilancia y fue entonces cuando se enteró de la “baja” de los tres ejemplares, y de que sólo quedan tres de los siete que llegaron en un principio.



“Este evento bajo el cual la cría de mono saraguato fue adoptada por una tropa establecida dentro de la UMA, es un logro muy importante, ya que permite que el ejemplar interactúe socialmente con otros individuos de su misma especie, lo que facilitará su proceso de adaptación y estabilidad a su nuevo entorno”, celebró.





Denuncia



Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), anunció que en los próximos días presentará una denuncia penal y administrativa contra la exdirectora general de Vida Silvestre de la Semarnat, María de los Ángeles Cauich, por su responsabilidad directa en la muerte de nueve crías de mono saraguato, una especie protegida por la Norma Oficial Mexicana 059.



Manifestó que lamentablemente estos pequeños ejemplares, que por un lado, lograron superar los golpes de calor y la muerte de su madre, no pudieron contra la negligencia, inexperiencia y soberbia de una funcionaria, que nunca quiso escuchar a los especialistas en primates.



El presidente de la AZCARM, subrayó que la decisión de sacar a las crías de su ambiente natural para llevarlas al CIVS del Estado de México, fue un capricho de María de los Ángeles Cauich, que a la postre le costó la vida a nueve ejemplares, y por eso tiene que enfrentar consecuencias ante las autoridades judiciales y conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.



Agregó que por el abandono de las crías de mono saraguato en la UMA “El Mono del Cacao”, también tiene que responder Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque es una práctica común de la institución, entregar los animales al cuidado de un particular y olvidarse del problema.



Recordó que esta situación de abandono por parte de Profepa, afecta a miles de ejemplares de vida silvestre en todo el país, porque con el pretexto de que no les alcanza el presupuesto ni el personal, dejan a su suerte a la fauna y los zoológicos y UMAS, que de buena fe intentan ayudar.

