Critica PRI Aguascalientes a MC por no sumarse a multicoalición

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Kendor Macías Martínez, dirigente estatal del PRI, cuestionó la negativa de la cúpula de Movimiento Ciudadano para no sumarse a la coalición multipartidista que agrupa a tres institutos políticos y de esa manera enfrentar al gobernante partido Morena, de cara a futuros comicios.

“Ya vimos todas las atrocidades que comete Morena teniendo la mayoría. Todos los que estemos en la contienda para las siguientes elecciones tenemos que valorar para unir fuerzas contra este virus. Si se dicen mexicanos, deben de analizar en pro de su país”, expuso el líder tricolor.

No obstante, Macías Martínez aseveró que se mantienen las puertas abiertas para que el partido naranja pueda sumarse a la multialianza que el tricolor sostiene con PAN y PRD a nivel nacional y que les permitió alcanzar la gubernatura en las votaciones locales de 2022.

“Más que nosotros les invitemos, debemos de ver las necesidades para el 2027, pensando en la Cámara de Diputados. Ya pasó una vez, ya se les invitó a que se unieran. No quisieron y no me sorprendería que no vayan a pasar”, remarcó el dirigente.

Al igual que la mayoría de los estados, en Aguascalientes Movimiento Ciudadano ha rechazado alianzas con otros partidos políticos.