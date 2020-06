Un jalisciense y dos peruanos detenidos por estafadores en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desmantelaron una banda de presuntos timadores, conformada por dos peruanos y un individuo proveniente de Jalisco, los cuales pretendían despojar a los adultos mayores de su dinero mediante diversos engaños, los tres involucrados fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En el número de emergencia 911, se recibieron llamadas en los que familiares y personas de la tercera edad, reportaron que afuera de la Caja Popular ubicada en calle 5 de Mayo casi esquina con López Mateos en la Zona Centro de la Ciudad se encontraban tres personas de sexo masculino, mismos que les ofrecían una ayuda económica, pero para obtenerla debían proporcionar todos sus datos personales, así como de su cuenta bancaria.

Asimismo, se recibió un reporte en el que una mujer indicó que al salir de dicha caja de ahorro, su mamá fue abordada por dos sujetos que le ofrecieron alrededor de 12 mil pesos, dinero que supuestamente acababan de retirar y que con la intención de ayudarla, se lo entregarían a cambio del dinero que llevaba en ese momento, sin embargo, no aceptó.

Conociendo lo anterior, elementos del Grupo Motorizado Dragones reforzaron la vigilancia en calles de la Zona Centro, con la finalidad de ubicar a los presuntos responsables, de los cuales ya contaban con sus características físicas, cuando en determinado momento, detectaron a tres individuos que abordaban a las personas de edad avanzada que salían de la Caja Popular, con la intención de estafarlos de diversas formas y despojarlos del dinero que llevaban en ese momento, por lo ello se aproximaron de inmediato para detenerlos.

Al percatarse de la presencia policial, los tres individuos abordaron un vehículo Nissan Versa color gris, con placas de circulación del Estado de Jalisco, en el que se dirigieron la avenida Adolfo López Mateos y poco antes de llegar al cruce con la calle Galeana, los uniformados les marcaron el alto, en ese momento el conductor obedeció la instrucción, tras lo cual les indicaron a quienes dijeron llamarse José Luis de 58 años de edad, originario del estado de Jalisco, Manuel de Jesús de 58 años y Rayder Hoober de 61, ambos originarios de Perú, que descendieran del auto.

Durante la inspección física no les detectaron objetos o sustancias ilícitas, sin embargo al revisar el automóvil los oficiales localizaron en el interior un envoltorio con droga crystal que dio un peso aproximado de 15 gramos.

Al cuestionarlos sobre su actuar, los tres comenzaron a contradecirse, sin embargo, una persona del sexo masculino de 62 años de edad de nombre Rafael, informó a los policías que un día antes, había acudido a recoger el dinero de un préstamo y al salir, dichos sujetos lo abordaron indicándole en primera instancia que sabían que la situación económica era complicada por la contingencia sanitaria.

Posteriormente, le indicaron que tenían un cheque, el cual no podían cobrar por que no contaban con alguna identificación vigente, por lo que le pidieron ayuda para dicho trámite y a cambio, le ofrecieron dinero en efectivo, sin embargo, no aceptó.

Sin embargo, ante los reportes que se habían recibido, en los cuales los inculpados habían logrado despojar de su dinero a varias personas, José Luis, Manuel de Jesús y Rayder Hoober fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, por la posesión de la droga, pero se hace un llamado a la población para que todas aquellas personas que hayan sido víctimas de un fraude o el robo de su dinero, acudan a interponer la denuncia correspondiente.