Aceptará AMLO renuncia de Maccise en el Conapred

Redacción

Morelos.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aceptará la renuncia de la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise.

Con ello, adelantó que en su lugar colocará a una mujer indígena y además, consideró que el organismo podría quedar a cargo de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Si se presenta, entonces es un hecho, ya está aceptado, y le adelanto que mi propuesta, va hacer que ese cargo que lo ocupe una mujer indígena. Ya basta de simulaciones, durante mucho tiempo, hasta la Comisión de Pueblos Indígenas que estaba representada o estaba a cargo de quien no era indígena, era tener el aparato pero no dar a los afectados la decisión, considéralos menor de edad y no darles a ellos los cargos”.

Por último, López Obrador consideró que el foro sobre racismo y discriminación que había impulsado el Conapred y en el que estaba invitado el youtuber Chumel Torres, no se debió organizar.

Con información de El Universal