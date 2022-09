Tenoch Huerta mintió para trabajar con Marvel

Redacción

Tenoch Huerta y Mabel Cadena formarán parte de Marvel al participar en la película “Black Panter: Wakanda Forever”, donde interpretarán a Namor y Namora, respectivamente.

Hace poco, el mexicano se presentó en la Comic-con para hablar sobre su papel en esta cinta de superhéroes, para el cual, tuvo que recurrir a algunos trucos.

Durante una entrevista para Life and Style, el actor confesó haber dicho unas cuantas mentiras durante las entrevistas y los acuerdos para cerrar el trato con Marvel.

“Ya en la llamada, (Ryan Coogler) empezó a contarme parte de la historia, dándome algunas pistas sobre la película, sobre la historia, lo que iba a ocurrir con Wakanda… Me preguntaron y yo contesté que todo bien, pero en realidad no sabía qué estaba ofreciendo porque no lo había entendido. Fue hasta un par de días después cuando comprendí que me estaban ofreciendo ¡el nuevo personaje de Marvel!”, mencionó.

Después de eso es cuando vino la mentira sobre sus habilidades físicas: “Ah, también me preguntaron si sabía nadar. Respondí que nunca me había ahogado y regresé con mis managers”, contó.

Lo que no sabían los de Marvel, es que el chiste de ‘nunca me he ahogado’ escondía el hecho de que el actor no sabía nadar: “Claro que no dije nada entonces, porque no me iban a dar el papel. Tuvimos que explicarles mediante mi abogado en Estados Unidos que así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué onda”, explicó.

Finalmente, Tenoch se dijo feliz por esta oportunidad, sobre todo porque remarcó que todos en la producción siempre estuvieron muy abiertos a sus propuestas de mejorar el personaje y dejarlo remarcar sus matices más radicales: “En los cómics, Namor es anticapitalista y anticolonialista. ¡Es chairo!”, concluyó.

Con información de TV Notas