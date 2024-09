 Tania Ruiz confirma romance con empresario

Redacción

Ciudad de México.- La modelo Tania Ruiz confirmó que mantiene una relación con el empresario mexicano Alejandro Baillères, considerado uno de los hombres más ricos del país.

En una serie de fotografías compartidas en sus redes sociales, Ruiz presumió un gran ramo de rosas rojas que el empresario le regaló, así como otra postal donde la socialité abraza a su nueva pareja, quien es director ejecutivo de Grupo BAL.

Los rumores de su supuesto romance iniciaron en el pasado mayo, cuando la ex novia de Enrique Peña Nieto protagonizó una campaña de Palacio de Hierro para el Día de las Madres; sin embargo, no hizo ninguna declaración en ese momento, hasta ahora.Aunque Ruiz tiene más de un año separada del ex Presidente de México, su vida privada, sobre todo su vida amorosa ha sido tema de interés en el mundo del espectáculo.

¿Quién es Alejandro Baillères?

Alejandro Baillères Gual es un empresario mexicano que actualmente es el director ejecutivo de Grupo BAL, un conglomerado al que pertenecen diversos sectores como GNP Seguros, Grupo Peñoles, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Palacio de Hierro, entre otros.Es hijo de Alberto Baillères González, economista y empresario, que figuró entre los hombres más ricos del mundo.

La fortuna de Baillères, hasta este año, asciende a un total de 8,1 mil millones de dólares, que lo coloca como el cuarto millonario más importante de México y el 317 a nivel mundial, según la revista Forbes.El empresario estuvo casado con Sofía Aspe Bernal, con quien tuvo dos hijos. Se divorciaron en 2011. Por su parte, Ruiz hace seis meses puso fin a su noviazgo con Manuel Serrano Ortega.

