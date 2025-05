Con gran ambiente The Killers cierra la feria de San Marcos ante miles de pacientes fans en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Fabuloso concierto fue el que ofreció The Killers en el último concierto del Foro de las Estrellas Mazda, con el cual además se dio la clausura de la edición 197 de la Feria Nacional de San Marcos.

Por destacar la paciencia y civilidad del público que asistió a ver a esta banda estadounidense que esperó el tiempo preciso para que Brandon Flowers y su grupo subieran al escenario, hubo un retraso de aproximadamente hora y media, y tras interpretar con fuerza las dos primeras canciones expresó “más vale tarde que nunca”, arrancando la ovación y gritos de los asistentes.

Aunque se supone que tendrían que haber estado en la plaza al menos 8 horas antes.

Una excelente producción y juego de luces, acompañados por las voces de quienes disfrutaron de su concierto, dentro y fuera del Foro de las Estrellas Mazda, fue la característica de esta magnífica presentación.

My One souls warning, enterlude, when you were youg, bones fueron las primeras canciones para concluir con The man, Human y Brightside 50/50, no sin antes expresar el “Viva Aguascalientes”.

Un grato sabor de boca dejó el concierto de clausura de la Feria Nacional de San Marcos 2025, que fue el remate de lo que durante 23 días presentaron las distintas dependencias involucradas en la realización de la verbena a lo largo de las más de 93 hectáreas en las que hubo exposiciones, comercio, foros, obras de teatro y musicales, entre otros eventos.

Unas 28 mil personas se congregaron en el Foro de las Estrellas para ver la presentación de los estadounidenses, quienes hoy por hoy viven su mejor momento.