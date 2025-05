Estalla pelea entre Niurka y Alicia Machado en ‘La casa de los famosos All-stars’

La tensión en La casa de los famosos All-stars subió de tono este domingo luego de que Niurka Marcos y Alicia Machado protagonizaran una nueva confrontación en plena gala, durante la dinámica de “Congelados”, donde los habitantes deben permanecer inmóviles ante visitas sorpresa.

La ex Miss Universo ingresó al patio con un maletín que simboliza el premio de 100 mil dólares para el segundo lugar y aprovechó el momento para enviar mensajes de ánimo a algunos participantes. Sin embargo, al dirigirse hacia Niurka, la cubana rompió la regla principal de la dinámica y se movió de su lugar apenas vio acercarse a la venezolana.

Machado no tardó en increparla. “¿Por qué me odias tanto, Niurka? ¿Yo qué te he hecho? Llevas tantos años insultándome y difamándome. ¡Bájale a tu odio!”, reclamó visiblemente molesta. Aunque la confrontación fue breve, generó revuelo entre los seguidores del programa y en redes sociales.

Niurka, lejos de quedarse callada, respondió entre gritos mientras su colega se retiraba del lugar. “Yo no te odio. Yo solo respondo a lo que tú dices. Tú vas adelante y yo voy detrás, nena. Yo no tengo para qué odiarte”, exclamó.

La rivalidad entre ambas no es nueva. Desde hace años han intercambiado declaraciones agresivas en medios y redes sociales. Machado ha señalado que teme por su seguridad y acusa a la cubana de tener actitudes violentas. Niurka, por su parte, asegura que simplemente se defiende y ha calificado a la venezolana de “tonta” y “loca”.