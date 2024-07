Sin recoger cerca de 100 tarjetas de Bienestar en Aguascalientes

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Cerca de cien personas no han recogido sus tarjetas de bienestar, lo que les impide cobrar algún programa social, informó la delegada de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila. Además, aquellos que pierden la tarjeta enfrentan un proceso largo para reponerla.

Licón Dávila explicó que la reposición de las tarjetas de pensiones y programas sociales es lenta, y recomendó no desechar ningún documento para poder obtener el recurso sin necesidad del plástico. “No depende de los delegados del bienestar tener contacto con los bancos del bienestar. Si alguna tarjeta se pierde, la reposición es muy lenta, solo queda esperar”, señaló, reconociendo que en algunos casos esto puede impedir cobrar el apoyo.

“Cuando reciben su tarjeta, normalmente la reciben en un sobre con un acuse. Si las personas pierden la tarjeta, basta con llevar ese sobre al banco con su INE para que se les entregue el recurso”, explicó la delegada.

Desde enero de 2023, la delegación entregó las tarjetas de bienestar a quienes recibían una pensión del ISSSTE o IMSS, ya que los medios de pago anteriores ya no son válidos. Sin embargo, muchos ignoraron el llamado de la delegación.

“No tengo el número exacto de quienes no vinieron por sus tarjetas, pero estas tarjetas ya cayeron en suspensión. Es decir, ya no volverán a recibir su pensión porque ya llevamos un año y medio diciéndoles que vengan por su tarjeta y no lo han hecho”, dijo Licón Dávila.

Enfatizó que las personas que quieran recoger la tarjeta de bienestar ya no podrán hacerlo, ya que no tendría validez. Si desean recibir nuevamente la pensión, deberán iniciar el trámite desde el principio.

Finalmente, recordó que las tarjetas de bienestar solo serán aceptadas en los Bancos del Bienestar. Ya no se podrá retirar dinero de otros bancos, aunque se podrá seguir pagando con tarjeta en cualquier establecimiento.