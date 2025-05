(Video) Le apagan el micrófono a Junior H en el Palenque de la Feria de San Marcos cuando interpretaba narcocorrido

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En las primeras horas de este jueves el cantante de música regional y de corridos tumbados Junior H fue víctima de la Ley que prohibe interpretar narcocorridos en ésta entidad.

El suceso se vivió después de las 2:30 horas de hoy durante su presentación en el Palenque de la Feria de San Marcos cuando comenzó a cantar la canción “El Hijo Mayor” dedicada a Edgar Guzmán, hijo fallecido del narcotraficante Joaquín Guzmán conocido como “El Chapo” que se encuentra preso desde hace varios años en Estados Unidos.

Sin embargo su banda no dejó de tocar y los cinco mil asistentes al recinto cantaron la letra mientras el interprete les hacía señas que no funcionaba su micrófono, pero eso no minó el ánimo del público que gritó la letra de esta canción.