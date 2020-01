Sin contratiempos construcción de paso a desnivel de Mariano Hidalgo y Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Sin contratiempos avanzan los trabajos de construcción del paso a desnivel de Mariano Hidalgo y avenida Aguascalientes al Sur-Oriente de la ciudad, aseguró el Secretario de Obras Públicas estatales, Noel Mata Atilano.

Informó que en estos momentos se está trabajando en la colocación de cimentación para las columnas, así como en la fabricación de las trabes en talleres.

Los trabajos están previstos para ejecutarse en un plazo de 6 meses, por lo que se va de acuerdo a lo proyectado.

De momento no ha existido necesidad de realizar cierres completos de arterias por las obras, considerando que se está transitando por las laterales que están permitiendo un flujo continuo.

“Estamos dentro de lo programado, no le pudiera decir con precisión en qué porcentaje vamos, pero si le digo que no llevamos retrasos, que estamos trabajando en cimentación de donde se colocarán los pilotes, entonces se está avanzando e incluso se buscará que la obra se entregue antes de lo previsto”.