Libramiento poniente podría quedar listo para finales de este año o principios del 2021

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La construcción del libramiento carretero poniente es un reclamo y exigencia ciudadana, por lo que sí el Poder Judicial entiende la necesidad del interés público que tiene el proyecto, a finales de este año o principios del 2021 se podría tener dicha obra, aunque al final de cuentas la decisión está en los jueces, sostuvo el gobernador, Martín Orozco Sandoval.

En entrevista colectiva, el mandatario estatal comentó que todas las empresas que está participando en la concesión de la obra tienen la capacidad económica y de mano de obra para sacar el proyecto en un plazo no mayor a los nueve o 10 meses, considerando que la parte del derecho de vía ya está liberado por completo.

Recalcó que el proyecto está está bastante estudiado por las empresas participantes, algunas con capitales bastante grandes, como una de ellas que tiene el 40% de las carreteras en México y una más con fondos de inversión de Singapur.

-¿Ya no va a caer la concesión en manos de constructores que luego no tienen fondos?

-A ver (..), la verdad es que es un tema de urgencia, de necesidad y de presión, ya veo a algunos empresarios de Aguascalientes que tienen trailers y que cada vez que me ven (…) pues ya no sé qué pensarán.

Al final refirió que al término de marzo se dará el fallo de la licitación, por lo que esta con la esperanza de que de una vez por todas quede solucionado este tema.