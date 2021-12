Silvia Pinal se encuentra estable y sin complicaciones

Redacción

Ciudad de México.-Buenas noticias en la familia Pinal.

Silvia Pinal permanece internada en un hospital de la Ciudad de México desde el pasado miércoles 22 de diciembre. De acuerdo con la última información que dieron a conocer Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, la actriz se encuentra estable y hasta el momento no ha presentado complicaciones tras su contagio de COVID-19 y esta siendo tratada por una infección en vías urinarias.

Durante la mañana de esta viernes, la “Reina de corazones” y su hermano cedieron una entrevista para Venga la Alegría donde dieron pormenores respecto al estado de salud de su madre. Los integrantes de la dinastía Pinal compartieron buenas noticias, pue el personal médico que está atendiendo a la primera actriz les informó que se encuentra muy bien, dentro de las circunstancias, gracias a que no ha presentado repercusiones en su cuerpo por el coronavirus.PUBLICIDAD

“Mi mamá está despierta, está animada, estamos platicando con ella […] está de muy buen ánimo, con una salud clínica muy buena, la verdad es que el virus no le ha atacado ni le ha inflamado ninguna de las neumonías que tuvo en algún momento”, declaró Luis Enrique a través de la videollamada con el matutino.PlayVideo: Instagram / Venga la alegría

El también hijo de Enrique Guzmán señaló que su madre “es un roble, es muy fuerte”, por lo que tienen la esperanza que, junto a los cuidados médicos que está recibiendo, podrá salir adelante muy pronto y así volverá a su casa. También mencionó que tanto él como sus hermanas han procurado mantener comunicación con su madre, pues está acostumbrada a siempre estar acompañada.

“Lo único que nos entristece un poquito es no poder estar con ella. Ella está acostumbrada siempre ha estar en compañía y el que pase la noche de Navidad sola para todos es un poquito dificil”, mencionó.

Los integrantes de la dinastía Pinal explicaron que se han comunicado con la primer actriz por medio de videollamadas y en las próximas horas le harán llegar un dispositivo electrónico más grande con el fin de que pueda visualizar mejor a todos sus familiares que se pondrán en contacto con ella esta Nochebuena. Silvia Pinal festejó la Navidad del 2020 junto a su hijo Luis Enrique y a Sylvia Pasquel, Michelle Salas y Stephanie Salas (IG: sylviapasqueloficial)

Respecto a la comunicación que los hermanos Guzmán Pinal tuvieron con su madre hace unas horas, la “Reina de corazones” contó que Silvia Pinal estuvo muy contenta e incluso le compartió que le gustaría poder desayunar unas quesadillas.

“Hablamos con mi mami en la mañana […] está un poquito adormilada por lo mismo. Se ve mejor, se ve más chiapeadita, más animada. Con las enfermeras está platicándoles todas sus experiencias en el arte y eso la anima”, comentó Alejandra.

La intérprete de Yo te esperaba también comentó que su madre esta estable del corazón, por lo que ya no fue necesario ponerle un marcapasos, pues era una posibilidad latente después de sus problemas de presión. Además del tratamiento contra el coronavirus, la afamada primera actriz también está siendo tratada por una infección en las vías urinarias. Silvia Pinal reconoció que ella fue quien le pidió a Diego que la pintara (Foto: Twitter)

Cabe mencionar que quien fuera musa de Luis Buñuel y Diego Rivera cuenta con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus, no obstante no pudo recibir una tercera dosis de refuerzo porque todavía no era su turno. Lon integrantes de la dinastía Pinal estuvieron en contacto con la actriz antes de saber su contagio, por lo que corren el riesgo de estar contagiados.

Al respecto, Alejandra y Luis Enrique explicaron que ya se realizaron una primer prueba Covid cuyo resultado recibirán en las próximas horas: “Nos la hicimos ayer pero tenemos que esperar unos días. De todas maneras estamos esperando hoy la PCR”, dijo Alejandra.

Por último, la cantante de 53 años externó: “Yo le echo todo el amor, toda mi energía y sé que es fuerte”.

Con información de Infobae