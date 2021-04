“Siguen homicidios en Aguascalientes y autoridades no detienen a nadie”: Landín

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Inquietan situaciones de inseguridad que están presentándose en Aguascalientes, manifestó Elsa Amabel Landín Olivares, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien cuestionó la inversión presupuestaria al tema sin que ello derive en detenciones.

“Ayer hubo tres ejecuciones y en un estado que ha invertido más que nunca en temas de tecnología y seguridad pública, no hemos podido detener a nadie”, manifestó la legisladora, en referencia al homicidio de tres personas ocurrido ayer miércoles en el fraccionamiento Pilar Blanco, al sur de la capital, en un supuesto acto de narcomenudeo.

Landín Olivares abundó que lo que se pide a las autoridades locales es trabajar en torno a la seguridad y que la sociedad aguascalentense no se acostumbre a que los grupos de delincuencia organizada sigan operando con impunidad.

“No puede ser posible que no se detenga a nadie. Tenemos equipos de tecnología avanzada, nos sentimos orgullosos de la inversión que se ha hecho en este sexenio en materia de seguridad, podemos llegar a puntos muy específicos y no es posible que nos digan que no hay imágenes o elementos para haber detenido a alguien”, reiteró la tricolor.

– ¿A qué se debe?

– Eso habrá que preguntarles a las autoridades de seguridad pública. No me digas que no es posible detectar a través de las cámaras.

El triple homicidio ocurrido en un departamento de Pilar Blanco en contra de tres presuntos distribuidores de enervantes habría sido perpetrado por un grupo de siete hombres armados, según las primeras indagaciones.