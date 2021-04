El 10 de abril vence el plazo para recoger su credencial para votar

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera, recordó a la ciudadanía que el sábado 10 de abril, vence el plazo para la entrega de credenciales para votar, por lo que es importante que quienes solicitaron su inscripción al padrón electoral, cambio de domicilio, corrección de datos o reposición, acudan oportunamente a los Módulos de Atención Ciudadana para recoger su mica.

Ruelas Olvera, resaltó que las personas que no acudan por su credencial en esta fecha, no aparecerán en la Lista Nominal de Electores y por lo tanto no podrán votar el próximo 6 de junio. “En estos momentos hay un poco más de 1,900 credenciales pendientes de entrega, en caso de que sus titulares no acudan a recogerlas, quedarán bajo resguardo en una bóveda de seguridad hasta el 7 de junio, y al no contar con este documento, no podrá ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones”.

Para la entrega de credenciales no es necesario hacer cita, las personas interesadas pueden acudir directamente a los módulos del INE que brindarán servicio el sábado 10 de abril, de 8:00 a 20:00 horas, y en los municipios de Jesús María, Calvillo, Pabellón de Arteaga y Asientos de 9:00 a 16:00 horas.

Posterior a esta fecha, los módulos seguirán atendiendo trámites de reimpresión por robo o extravío, sin corrección o actualización de datos; la fecha límite para este trámite es el 25 de mayo.

Para mayor información pueden consultar la página de internet www.ine.mx o llamar al 800 433 2000 o solicitar información en las redes sociales del INE Aguascalientes.