Sigue el acoso y hostigamiento en la UAA: OVSG

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Se han mantenido acciones de acoso y hostigamiento dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), denunciaron integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género en la entidad (OVSG), quienes señalaron que hay denuncias de estudiantes a las que no se les ha dado atención.

En rueda de prensa, la coordinadora del observatorio, Violeta Sabás Díaz de León comentó que desde hace dos años, estudiantes del Centro de Las Artes y la Cultura han denunciado por hostigamiento a uno de sus profesores, pero hasta la fecha no ha ocurrido nada al respecto.

“En la universidad no nos están haciendo caso, concretamente en la defensoría que es la institución de total respaldo a las y los alumnos, no están haciendo caso. Ya conocen que este caso no es un proceso nuevo, este profesor ha sido señalado desde hace dos años por estar en constante hostigamiento con alumnas y no han resultado estas exigencias”

La activista lamentó que se sigan conociendo este tipo de casos dentro de la institución, pese a que ya existen protocolos y autoridades específicas para la atención de las y los estudiantes. Agregó que si bien se han despedido a docentes, esto solo fomenta la impunidad hacia la violencia que ejercieron contra el alumnado.

“Se siguen reconociendo estas prácticas a pesar de que la universidad ya cuenta con un protocolo que se suscita a través de estas denuncias y no se está dando a conocer debidamente al alumnado; tal es el caso que al día de hoy tenemos este caso con este profesor”.

De la misma forma, el OVSG apuntó que si la universidad no da un seguimiento a las denuncias de sus estudiantes, estaría violentando la recomendación emitida hace tiempo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los estándares internacionales establecidos para la lucha de la violencia contra la mujer.

En este sentido, las integrantes del observatorio hicieron un llamado a la UAA a que actúe a favor de las alumnas y garantice que el profesor denunciado no tenga acceso a otros estudiantes mientras se lleva a cabo el proceso de investigación correspondiente, así como a que revise sus modelos de atención.