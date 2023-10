Se arrepienten de jugar en la millonaria Liga de Arabia Saudita 

Redacción

México.- La llegada de Cristiano Ronaldo al equipo Al Nassr en 2023 marcó un hito en la Liga de Arabia Saudita, y generó además un auge mediático en la liga de Arabia Saudita que ha llevado a fichajes sorprendentes, aunque no todos los futbolistas están satisfechos con su decisión.

La llegada y fichaje de Cristiano Ronaldo también desencadenó una serie de movimientos inesperados en el mercado de verano, con jugadores de renombre mundial optando por unirse a equipos de la región de Medio Oriente.

Tales transferencias llevaron a contratos millonarios y una atención mediática sin precedentes, pero parece que no todos los futbolistas están disfrutando de la experiencia.

¿Por qué lamentan fichar para clubes árabes? Según un informe del periódico británico The Sun, varios jugadores que se mudaron a Arabia Saudita lamentan profundamente su decisión. De hecho, algunos de ellos detestan cada segundo que pasan en el país. Esta reacción inesperada plantea preguntas sobre lo que significa ser un futbolista de élite y los desafíos que enfrentan al adaptarse a un entorno tan diferente. La liga de Arabia Saudita ha atraído a futbolistas destacados con contratos lucrativos. La expectativa era que estos jugadores no solo aportarían su experiencia y habilidades al fútbol saudí, sino que también serían una atracción para los fanáticos, llenando los estadios y generando interés en el deporte en la región.

Sin embargo, parece que la realidad es muy diferente. Algunos jugadores consideran que las asistencias a los partidos son decepcionantemente bajas, incluso cuando se enfrentan a estrellas internacionales. Por ejemplo, el partido entre El-Ettifaq y Al-Fateh, equipos que cuentan con figuras como Steven Gerrard, Jordan Henderson y Robin Quaison, tuvo menos de 10,000 asistentes. Para muchos jugadores, la decisión de unirse a la liga de Arabia Saudita no es solo una cuestión de dinero. A pesar de los contratos millonarios, la falta de emoción y la percepción de que su presencia no genera el impacto esperado entre los fanáticos pueden llevar a un profundo sentimiento de arrepentimiento. ¿Qué significa esto para el futuro? El fenómeno de jugadores estelares que lamentan su mudanza a Arabia Saudita plantea cuestiones importantes sobre el futuro de la liga y de la región en general. Si bien la llegada de futbolistas de renombre puede proporcionar una inyección de energía y atención mediática, la verdadera base de fanáticos del fútbol en Arabia Saudita aún puede estar en proceso de desarrollo. Los jugadores deben considerar cuidadosamente no solo el atractivo de los contratos millonarios, sino también la experiencia que tendrán en un nuevo entorno.

*Con información de MedioTiempo.