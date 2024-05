Sin avances estafa Ponzi en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No hay avances significativos en la llamada estafa Ponzi a través de la contratación de bonos basura con dinero público en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

El fiscal Jesús Figueroa Ortega indicó que se tienen dos carpetas de investigación abiertas en particular en la UAA, una de ellas presentada en 2023 y la segunda correspondientes a un segunda casos en este 2024.

-¿Y cómo van en lo general las investigaciones por esta estafa Ponzi?

-Bueno, nosotros tenemos concluida en lo que se refiera a la Fiscalía que aparece como víctima y en las otras que son la UAA y el Isssspea estamos esperando información de la Comisión Nacional Bancaria y de valores.

-¿Del Isssspea?

-Ahí todavía no se tiene nada establecido porque hay que recordar que que él Issspea si está autorizada para realizar inversiones, entonces ahí puede ser que no se hayan llevado a cabo bien los protocolos y puede que no se establezca alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios, pero eso no está determinado.

Este caso dejó un boquete cercano a los 500 millones de pesos en dependencias como el ISSSPEA, la Universidad Autónoma y la propia fiscalía general del estado.