Samuel García hace SPOILER de Spider Man No Way Home “sin querer”

Nuevo León.-Gobernador de Nuevo León esta ocupado en la película de Spider Man

Samuel García se ganó el odio de Internet por hacer spoiler de la película recién estrenada ‘Spider-Man: No Way Home’.

El gobernador de Nuevo León se declaró un gran fan del personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko, que además ha sido dibujado en los cómics de Marvel por el mexicano Humberto Ramos.

En sus historias de Instagram, García Sepúlveda presumió su corbata del Hombre Araña y se adentró en el papel del héroe.

ALERTA SPOILER: Esto fue lo que reveló Samuel García

Aun estás a tiempo para no conocer el spoiler, te recomendamos salir de la nota en este momento y no seguir leyendo para evitar entérarte.

Además de lucir su corbata que tenía la máscara del arácnico héroe, García dijo una frase que quizás si no se tiene contexto no es del todo un spoiler: “No Way Home. Nos vemos en la Macro…”

Sin embargo, hay que recordar que Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “el Bronco”, ex gobernador neoleonés, llamó a no hacer spoilers y también invitó a todos a la Macroplaza si salían los tres hombres araña: Tobey Maguirre, Andrew Garfield y no solamente tres Tom Holland, como se llegó a especular.