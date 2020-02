Retroceso propuesta para eliminar el feminicidio: Armendáriz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No están las condiciones en el país para retirar la categoría de feminicidio como delito autónomo, aseveró Lucía Armendáriz Silva, diputada local por el PRI.

“Han sido muchos años de lucha para lograr que se pudiera incluir esta figura dentro de los códigos penales y sería motivo de que se perfeccionará, mas que regresar. No hay condiciones en este momento para retirarlo y con tanta violencia hacia las mujeres para considerarlo”, estableció.

En días pasados, el fiscal general del país Alejandro Gertz Manero consideró la posibilidad de eliminar el feminicidio del código penal. Postura que ha sido rechazada por las agrupaciones feministas.

Armendáriz Silva calificó que sería un “retroceso” la posibilidad de sacar avante esa iniciativa, cuando por el contrario debería de trabajarse para que se reconozca la figura como tal.

“Uno de los argumentos que daban era que no era fácil encuadrar el delito por género, pero es cuestión de que se vaya perfeccionando esa parte”, apuntó.

– ¿Todavía se burocratiza mucho el delito? – Efectivamente, tendría que estudiarse esa parte y de qué manera se puede encuadrar. Pero no retroceder, pues parece que estamos regresando décadas atrás en todo los temas.