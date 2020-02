En Aguascalientes no se ha detectado el reto viral “Rompe Cráneos”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En Aguascalientes no se ha detectado el reto viral denominado “Rompe Cráneos”, mismo que pone en riesgo la integridad física de quienes son víctimas del mismo, señaló el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica.

-¿Se ha tenido problema con algún otro reto en el que se ponga en riesgo la vida de niños que si se haya llevado a cabo en Aguascalientes?

-Ahorita en el año escolar que terminó el año pasado y en este que estamos a medio año no hemos tenido alguno de estos retos, hace algunos años si tuvimos algunos, pero ahorita afortunadamente no.

Presumió de un departamento que está monitoreando todas las situaciones de precaución y atención en los planteles educativos, donde en cuanto se detecta alguna situación de riesgo de inmediato se les notifica a los directores para que se ponga atención.

Al final, aseguró que se cuentan con protocolos de atención en caso de que los alumnos sufran alguna lesión con o sin retos, sin embargo insistió en que al menos en Aguascalientes no se han detectado los mismos, exhortando a las instituciones a estar atentos.