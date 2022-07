Reemplaza los burpees en tu entrenamiento con estos 3 ejericios

Redacción

Los burpees son un ejercicio clásico en los CrossFit. Para quienes van iniciando o incluso, para quienes ya tienen un rato ejercitándose, los burpees pueden no ser una de las actividades favoritas

Algunos expertos rechazan los beneficios de este ejercicio, porque a pesar de su reputación como ejercicio full body, no hay movimientos de tracción involucrados con el burpee. ¡Ninguno! Así que no es tan efectivo como se cree.

Por ello, te dejamos 3 alternativas a los burpees:

1- Bear crawl

3 series de 40 segundos, 20 segundos de descanso.

Los bear crawl son excelentes para abordar la estabilidad central y los patrones de movimiento que normalmente no puedes incorporar a tu rutina diaria, lo que te permitirá gastar bastante energía cuanto más solo los realice. Otra ventaja es que debido a que prácticamente no hay fuerza de desaceleración con cada movimiento hacia adelante, los pasos de oso eliminan el golpeteo de los hombros con los burpees.

2- Cardio row

3 series de 40 segundos, 20 segundos de descanso.

Cierto, no es tan accesible como el burpee y no es un movimiento de peso corporal, pero usar esta máquina es el movimiento cardiovascular perfecto que cubre todas las bases de nuestra vida cotidiana, desde la extensión de la cadera cada vez que remamos hacia atrás, hasta la acción de tracción horizontal, algo no se obtiene de un burpee. En otras palabras, el remo trabaja nuestro cuerpo de la forma en que necesita trabajar en nuestro día a día.

3- Sentadillas con salto

Trabaje por tiempo o repeticiones según sea necesario.

Simplemente elimina la expansión (y gran parte del riesgo de lesiones) de la ecuación. Esta es una excelente opción, especialmente a medida que envejecemos, porque es un movimiento de entrenamiento de potencia simple pero efectivo. También estás cambiando de nivel y obteniendo toda la fatiga y el acondicionamiento que obtendrías con un burpee, pero sin los golpes asociados con ese movimiento sobrevalorado.

