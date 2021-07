Rechazan vacunas el 1% de trabajadores de empresas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- 1 de cada 100 trabajadores de empresas en la entidad rechazan vacunarse contra el covid-19, aseguró el superdelegado del gobierno federal, Aldo Ruiz.

El mismo aseguró que se trata de un personaje minino de aquellos que por distintas circunstancias rechazan el biológico.

-¿Y no se les obliga en las empresas para que estén vacunados?

-No, no se les obliga porque esto es voluntario de tal forma que únicamente se les invita a inocularse.

Añadió que se está haciendo conciencia entre la planta productiva de la importancia de que se vacunen para reactivar la economía.

Reconoció los esfuerzos del sector automotriz en especial por las medidas protocolarias que están tomando y sobre todo por los esfuerzos para vacunar a los trabajadores donde inclusive se está vacunado a los cónyuges mayores de 18 años o embarazadas para cerrar el círculo en las familias y que estas estén inmunizadas por completo.