Negativa de adherirse al IMSS Bienestar no es política, asegura Galaviz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El titular del Instituto de los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes, Rubén Galaviz Tristán, negó que haya interese políticos detrás de la negativa por adherirse al IMSS Bienestar.

Dijo que se deben de valorar muchos factores, entre ellos que se preste un servicio que garantice la atención.

“Lo que se busca es proteger por sobre todo la salud de la población y haga en tanto no sé de certeza de funcionalidad, operatividad y viabilidad financiera, Aguascalientes se mantendrá fuera”.

Mencionó que no se pondrá en riesgo la salud de los aguascalentenses, así como tampoco se pretende la entrega del hospital Miguel Hidalgo.

Añadió que por el momento no hay condiciones de adherirse a este sistema de salud impulsado desde la federación.