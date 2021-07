De Lira a Báez: “que haga su chamba, si cree que los demás diputados no lo hacemos”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada panista Guadalupe de Lira Beltrán reviró a los cuestionamientos emitidos por su compañero Gustavo Báez, coordinador de la fracción blanquiazul, quien criticó el desempeño de la actual Legislatura estatal.

“En el caso de mi comisión que es seguridad pública, hemos respaldado proyectos como el C5 y si él nunca nos ha acompañado, entonces no conoce el trabajo que hacemos”, afirmó la diputada en entrevista colectiva.

El pasado 17 de junio, Báez Leos calificó a la LXIV de Aguascalientes como una de las “más pobres para el estado de Aguascalientes” y reconoció públicamente que los actuales diputados “quedamos a deber muchísimo”.

De Lira Beltrán, quien junto con Báez previamente integró la LXIII Legislatura y ambos lograron su reelección para la actual soberanía, rechazó adjudicarse los comentarios y defendió su labor como representante popular.

“Yo he cumplido con mi agenda, se ha hecho un avance; obviamente todavía tenemos mucho por hacer y no podemos quedarnos de brazos caídos sino reforzar el tema de seguridad. Respeto su opinión, no la comparto. Son cinco años como legisladores que hemos trabajado en conjunto y creo que él debería de hacer su chamba, si cree que los demás no, él debería hacer la propia”, recalcó.

El actual Congreso finalizará labores a mediados de septiembre próximo.