Realiza municipio más de 274 mil inspecciones a comercios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Municipio de Aguascalientes, a través de las Direcciones de Reglamentos y Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, el presente año, ha realizado más de 274 mil visitas de inspección y más de 5 mil 900 operativos con el objetivo de verificar que los establecimientos y comerciantes trabajen en apego a la normatividad aplicable, y así contribuir a tener mayor orden y seguridad tanto para los clientes, como para los propietarios y el personal.

El secretario del H. Ayuntamiento y director general de Gobierno, Jaime Beltrán Martínez, mencionó que se trabaja de forma permanente, la Dirección de Reglamentos ha llevado a cabo un aproximado de 142 mil 900 visitas de inspección a establecimientos de giros reglamentados y especiales de los cuales se levantaron alrededor de mil 800 actas y procedieron 385 clausuras totales, principalmente por no contar con permiso de operación, trabajar fuera de horario, cambiar de giro y por venta de alcohol a menores.

En otros temas, la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, mantuvo estricta vigilancia a través de sus cinco Coordinaciones, concretando más de 131 mil 700 visitas de inspección, con el objetivo de mantener el orden y regular el desarrollo de las actividades.

Entre las actividades se encuentran la renovación de licencias en los nueve mercados municipales y estacionamientos; además como resultado de las visitas se mantiene comunicación cercana con los comerciantes, se realizan apercibimientos, actas y clausuras por causas principales como no haber renovado su permiso, no contar con la manta informativa con el nombre del estacionamiento, categoría, precio, horario y póliza, no respetar el cobro de acuerdo a su categoría y sobre llenar el cupo del lugar, ejercer el comercio con otro giro, no respetar el lugar asignado, exceder el espacio autorizado o laborar en horario no correspondiente.

Jaime Beltrán Martínez, indicó que en época decembrina aumenta la carga de trabajo para estas dos Direcciones, por lo cual, los verificadores intensifican esfuerzos para mantener el buen nivel de trabajo; en este sentido, reconoció el esmero y dedicación que demostraron durante todo el año.