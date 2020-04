Ratas no entienden de cuarentena y siguen pegando a comercios de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ni por cuarentena descansan ladrones quienes siguen haciendo de las suyas en la zona centro de Aguascalientes, aprovechando que los comercios están cerrados o valiéndose de algún descuido de los encargados de aquellos establecimientos que aún continúan abiertos.

Locatarios de la Plaza Los Mesones, han colocado mantas a las afueras de sus negocios para alertar de ladronas que les han venido pegando en el lugar, donde se puede observar sus rostros.

Se trata de farderas que distraen a los comerciantes para llevarse lo que esté a su alcance.

La intención de exhibirlas es para que no solo los demás comercios se cuide, sino también para la misma clientela que acude a este lugar.

Aunque de momento este espacio comercial donde se vende principalmente ropa permanece con la mayoría de los locales cerrados, aquellos que no han bajado cortinas aparte de no vender, han sido objeto de robos por parte de estos grupos que no solo pegan en este lugar, sino en general en la zona centro.