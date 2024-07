Quiso apuñalar a su hijo por pertenecer a la comunidad arcoíris en Morelos

Redacción

Un joven de 22 años fue víctima de un ataque con arma blanca perpetrado por su propio padre en plena calle de la localidad de Huitzilac, Morelos.

Según la víctima, identificada como Pablo Flores, la agresión se debió a su pertenencia a la comunidad LGBT+.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Pablo Flores expresó su consternación: “Quiero hacer público que me encuentro en la Fiscalía, ya que recibí un atentado por parte de mi papá que intentó acuchillarme de manera pública y a plena luz del día, toda vez que siempre me ha juzgado y discriminado por ser parte de la comunidad LGBT”.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, lo que alarmó a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a la Policía Municipal. Los agentes acudieron rápidamente al lugar, resguardaron al joven y lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado para que presentara una denuncia por intento de homicidio. Sin embargo, el agresor no fue detenido.

En su denuncia pública en redes sociales, Pablo agregó: “En este momento me encuentro sumamente preocupado a que me pueda pasar algo, ya que la familia de mi papá es muy violenta y recibí amenazas”. Confirmó también que su padre logró herirlo en la pierna, aunque la lesión no puso en riesgo su vida.

Con información de Excélsior