¿Qué pasa si llamas al número de teléfono que aparece en “El juego del calamar”?

Redacción

“El juego del calamar” se ha vuelto una de las series más virales de Netflix entre las redes sociales en las últimas semanas, debido a las reacciones de quienes ya han visto todos los capítulos.

El enganche del público se debe a la trama que ofrece la serie: Un grupo de personas con deudas y necesidades económicas es obligado a participar en un juego bastante siniestro, donde mueres si pierdes, pero en el que puedes ganar una enorme cantidad de dinero si ganas.

Los “elegidos” son contactados a través de una tarjeta… y resulta que ha surgido un conflicto con este detalle en el mundo real. El número telefónico de la tarjeta sí existe y pertenece a un usuario.

¿Qué ha ocurrido? Pues que muchísima gente se ha puesto a llamar y a mandar mensajes a este número y el dueño, obviamente, está flipando.

Según diferentes medios, esta persona, que prefiere permanecer en el anonimato, está recibiendo ‘‘llamadas y mensajes de texto sin fin, 24/7, hasta el punto de no poder continuar con mi vida diaria. Es el número que tengo desde hace más de diez años, pero estoy a punto de cambiarlo. Me llegan unas 4000 llamadas al día. No me di cuenta de lo que estaba pasando porque no he visto la serie. Me lo dijeron en una de estas conversaciones’’.

Dicho usuario se ha contactado con Netflix para pedir una explicación al respecto, ya que pudieron haber violado la ley de protección de datos, pero la plataforma aún no se ha pronunciado al respecto.

Con información de Cosmopolitan