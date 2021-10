Prometida de jugador de los Chiefs se enfrasca en pleito con fan del equipo

Redacción

EU.-Pleitos en torno a los “Jefes”.

El domingo 10 de octubre, los Kansas City Chiefs perdieron ante los Buffalo Bills por una puntuación de 38 a 20. Mientras el equipo acumulaba su tercera derrota en la temporada, la prometida de Patrick Mahomes, Brittany Matthews, respondió a una fan que criticó sus publicaciones en redes sociales.

Durante todo el juego, Brittany compartió sus pensamientos en Twitter, pareciendo particularmente disgustada por la labor de los árbitros. En un momento durante el juego, tuiteó: “Los árbitros nunca están a nuestro favor”. Luego compartió un tweet de seguimiento que decía: “Nunca”.

Ante los comentarios de la pareja del quarterback de los Chiefs, una usuaria de Twitter y fan de los de Kansas le respondió, pero Brittany no se tomó nada bien su respuesta.

“Cállate”: la prometida de Patrick Mahomes, Brittany Matthews, responde a un fan de los Chiefs

La usuaria, identificada como ‘Sports Girl Forever’ respondió: “Chica. Necesito que te detengas. Este era mi equipo mucho antes de que Patrick estuviera aquí. No le está dando una buena apariencia a la organización. Los Chiefs son más grandes que tú, yo o cualquier jugador”.

A lo que Brittany respondió: “De la manera más amable posible… Cállate”. Posteriormente, Matthews tuiteó: “Dije lo que dije. Están todos tan enojados”.

Brittany Matthews responde a un hater

Esta no es la primera vez que Brittany responde públicamente en redes sociales. El pasado 1° de septiembre, Matthews celebró su cumpleaños número 26 y compartió un par de fotos junto a su hija, Sterling Skye Mahomes. “Solo una mamá y su hija”, escribió en la descripción de la publicación en Instagram.

Un usuario de Instagram aprovechó el post para menospreciar a Brittany, señalando que solo es “la esposa y madre del hijo de Pat Mac”.

“Definitivamente, dentro de veinte años, estará en algún tipo de programa de esposas de atletas porque, en realidad, ¿qué es lo que hace además de sólo ser la esposa y madre del hijo de Pat Mac?… Realmente, ¿por qué es relevante?“, escribió.

Ante el comentario, Brittany no se quedó callada y le respondió: “¿y me sigues por…?”. Por otro lado, varios usuarios comenzaron a destacar los logros de Matthews, ya que no solo es la esposa y madre de Sterling, pues también es copropietaria del equipo de fútbol femenil profesional Kansas City NWSL, además de ser una influencer fitness y haber jugado colegialmente mientras asistía a la Universidad de Texas en Tyler Graduate School.

Con información de AS