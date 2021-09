¿Por qué el drama para que renueve contrato TJ Watt se parece al de su hermano JJ?

FoxNews

Pittsburgh, Estados Unidos.- T.J. Watt es indiscutiblemente uno de los mejores caza mariscales de la NFL en este momento porque tuvo más capturas que nadie la temporada pasada, sus 102 hits de mariscal de campo han liderado la liga en los últimos dos años y sus 49.5 capturas son quintas en la liga en las últimas cuatro temporadas. .

Entonces tiene sentido Watt, parte del prolífico clan de fútbol Watt que incluye a los hermanos J.J. y Derek, quiere una extensión de contrato ahora. Y no solo quiere una extensión de contrato.

A Watt le gustaría ser el jugador defensivo mejor pagado de la NFL.

Y hasta ahora, eso y los detalles para hacer que eso suceda han sido un problema para los Pittsburgh Steelers.

El problema es público porque, si bien las partes han hablado, Watt se negó durante a estar en el campamento de entrenamiento y la pretemporada a participar en 11 de 11 ejercicios o juegos de pretemporada. Ha organizado lo que los agentes y otros llaman “espera” que, a diferencia del clásico “amarre”, hace que el jugador se presente al servicio en las instalaciones del equipo para no someterse al implacable calendario de multas de la NFL.

Pero al igual que el amarre, el jugador no funciona realmente. Trabaja un poco y sí no funciona

Pero no hace nada lo suficientemente extenuante como para arriesgarse a lesionarse.

Los Steelers, una franquicia orgullosa, han respondido a esta táctica durante las negociaciones del contrato con un enfoque de sonreír y soportar.

Pero estamos en la semana que inicia la temporada regular. Los Steelers abren en Buffalo Bills el domingo. Y necesitan Watt listo para funcionar.

Excepto que Watt puede no estar completamente listo para funcionar. Y Watt puede ser o no un participante completo en la práctica del miércoles cuando el equipo se reúna para el primer día de preparación de la semana de juego.

Esto sin duda molesta al entrenador Mike Tomlin, quien el martes dejó muy claras sus expectativas sobre Watt.

“Sigo siendo optimista de que se va a hacer algo desde la perspectiva de un acuerdo”, dijo Tomlin. “Aparte de eso, espero que trabaje mañana. Procedo con la suposición de que trabajará mañana. Ese es el tipo de enfoque que estoy adoptando.

“Ha perdido algo de tiempo por razones obvias. Pero como también mencioné en el transcurso de este proceso de desarrollo de equipo, me concentro muy poco en aquellos que no están trabajando, por la razón que sea que no están trabajando. para enfocar mi energía en los que están “.

Una vez más, Watt no realizó ningún ejercicio de equipo en todo el verano. Entonces, ¿estás seguro de que el miércoles será diferente, Mike?

“Sabes”, respondió Tomlin, “No sé qué tan claro puedo decírtelo. Procedo con la suposición de que él será un participante pleno y trabajará mañana”.

Aquí hay algunas posibilidades:

O Tomlin sabe que las conversaciones contractuales entre Watt y el equipo están cerca de llegar a un acuerdo y todo estará listo para el miércoles.

O Watt está a punto de ceder y practicar el miércoles sin una extensión de contrato por razones que solo él conoce.

O Tomlin solo espera lo mejor.

Según los informes sobre el terreno, parece que una de las dos últimas opciones está en juego. Porque un trato que se cierre pronto no parece prometedor.

(La pregunta es si algo de esto hace que los fanáticos de los Dolphins se sientan mejor porque el gerente general Chris Grier seleccionó al busto del draft Charles Harris con la selección número 22 y los Steelers tomaron a Watt con la selección número 30).

De todos modos, los equipos se han afianzado desde febrero, y las negociaciones enfrentan a una familia de fútbol con mucho orgullo frente a un equipo de fútbol con mucha historia y formas tradicionales de operar.

Watt, debe saberlo, está firmado para 2021. Está programado para ganar 10.089 millones de dólares totalmente garantizados. El problema es que quiere subir al rango de contrato de $ 25 a $ 27 millones por año. Y quiere mucho de ese dinero garantizado.

¿Mencioné que los Steelers tienen una forma de hacer las cosas, establecida a través de años de éxito y tradición?

Por lo general, no ofrecen garantías completas en contratos más allá del primer año.

La solución parece simple, ¿verdad? Es 2021, los jugadores de la NFL obtienen garantías de forma rutinaria más allá del primer año y Watt, un caballo de batalla que de repente no se sentirá cómodo después de que le paguen, probablemente sea una apuesta segura en ese puntaje.

Pero los Steelers podrían estar mirando al hermano de Watt y se están protegiendo de lo que les sucedió a los Houston Texans.

J.J. Watt fue una bestia en sus primeras cinco temporadas, recolectando 74.5 capturas y registrando dos temporadas con 20.5 capturas. Así que consiguió una gran extensión en 2014 que se extendió hasta 2020.

El problema es que Watt no fue tan productivo durante los nuevos años de la extensión. El jugador que acumuló esas 74.5 capturas en sus primeras cinco temporadas ha tenido 26.5 capturas en las últimas cinco temporadas.

Es una advertencia sobre el pago de una gran garantía de salario con años de anticipación, pero que no obtuvo la misma producción.

Así que los Steelers podrían tener algo de razón, aunque obviamente tienen que ceder. (O eso o tienen que cambiar a Watt por quizás un par de selecciones de primera ronda).

Lo sorprendente es que las partes han permitido que esto continúe durante tanto tiempo sin resolución. Así que Tomlin ha tenido que hacer otros planes en caso de que T.J. Watt no sea del todo T.J. Watt cuando comience la temporada.