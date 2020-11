Por miedo al costo político no se castiga a quienes no usan cubrebocas: Hernández

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por miedo al costo político Gobierno del Estado ni los municipales no aplican la ley como debiera, aplicando sanciones por no usas cubrebocas.

El presidente de los Abarroteros de Aguascalientes Antonio Hernández, advirtió de un relajamiento en las medidas de prevención como es el uso del cubrebocas.

“Hay un relajamiento de la población, nosostros lo vemos en las tiendas, que ya llegan sin el cubrebocas y hasta se molestan cuando uno se les exige que porten el mismo”

Advirtió que no habría necesidad de estar lidiando con quiénes no entienden, sin embargo por miedo al costo político es el gobierno quien no aplica la ley y castiga severamente a quienes no hacen caso de usar el cubrebocas, siendo letra muerta sus decretos por pandemia.

“Se tiene el decreto del uso del cubrebocas y hasta indicaron que habría sanciones, entonces porqué no se aplica”, se preguntó.

Lamentó que el número de casos de contagios y muertes vayan a la alza en Aguascalientes, sin embargo advierte que se no aplicar medidas más severas habrá un duro impacto en el tema de salud y por ende rebotaría hacia la ya maltrecha economía.