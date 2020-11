Alertan por engañosas promociones de artículos o servicios en redes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Alerta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de engañosas promociones de artículos o servicios mediante redes sociales que no son más que una estafa para los adquirientes.

El delegado Carlos Olvera Ávila, advirtió que dichas promociones aprecian principalmente de cara al llamado Buen Fin, principalmente en el el rubro de los viajes

“Sobre todo en redes sociales aparecen promociones muy atractivas, hay viajes a Cancún que prácticamente los regalan, sin embargo no son más que un fraude o un engaño, pues son lugares que ni siquiera tienen un domicilios en territorio nacional, entonces no hay a quien reclamarle”.

Expresó que es triste y lamentable que aún en medio de la pandemia existan vivales que se quieran aprovechar de la buena fe de las personas.

“Aquí se hace una llamado a estar alertas, a no dejarse sorprender por muy atractivas que vean las promociones para no ser sorprendidos, dónde hemos visto que principalmente las mismas aparecen en facebook, pero insistir en que no son más que un engaño”.