Por inseguridad, empresarios de Aguascalientes temen viajar a Zacatecas y Jalisco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Debido a la inseguridad que está desbordada en estados vecinos como Zacatecas y Jalisco, empresarios de Aguascalientes admiten que hay temor de viajar a dichas entidades.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes Raúl González Alonso, expuso que por la violencia que se padece alrededor han limitado sus operaciones comerciales y de negocios.

“Estamos temerosos de salir de nuestro estado, ósea, realmente estamos temerosos de cruzar las fronteras de nuestro estado derivado de que la inseguridad tanto en Zacatecas como en Jalisco está desbordada”, recalcó.

A su vez Gonzalez explicó que se ha limitado la frecuencia en cuanto a los viajes que se realizaban a dichas entidades, así como se han tomado medidas como el evitar viajar de noche, no llevar unidades de lujo, no ir solos y no llamar la atención pasando por un bajo perfil.

Al concluir exigió a las autoridades de seguridad se refuercen las medidas de vigilancia para restablecer a la brevedad las garantías para poder viajar con tranquilidad.