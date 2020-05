Por cuarentena baja consumo de drogas en adolescentes de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por cuarentena por el Covid-19, se observó una disminución en el consumo de drogas, principalmente entre adolescentes de 13 a 16 años en Aguascalientes.

Si bien no se tiene medido en porcentajes, el Director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Aguascalientes Mario García, indicó que los hogares en que se aplicó rigurosamente el confinamiento, orilló a que los jóvenes consumidores no salieran más que a lo indispensable, evitando encuentros con los amigos y por ende consumo de drogas.

“Ahora sí que el hecho de que estuvieran papá y mamá en casa supervisando, pues evitó también que los jóvenes salieran con frecuencia consumir drogas, que salieran con los amigos que son el,principal factor de riesgo”.

Sin embargo, mencionó que el consumo de drogas en general entre la población de Aguascalientes sigue siendo una realidad con o sin confinamiento, donde la marihuana y el crystal son las drogas que mayormente se consumen en la entidad.

El consumo de drogas se ha generalizado en toda la ciudad, donde en el caso de la capital ya no es exclusivo de una zona, aunque por su población el Oriente es la de mayor incidencia.