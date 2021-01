Poncho de Nigris cataloga a Niurka como mujer de la tercera edad

Redacción

Ciudad de México.-Pleito entre famosos.

Poncho de Nigris de nueva cuenta arremetió contra Niurka, luego de que la cubana le respondiera tras la petición de que usara cubrebocas, pues según el covid-19 le podría afectar mucho más por su edad. Y es que la ex esposa de Juan Osorio dijo que ella era una enciclopedia y que cuando quisiera lo podía aplastar como una “cucaracha”. Por ello, el influencer reiteró su postura, la catalogó como una mujer de la tercera edad –en forma de insulto – y pidió que no lo ataque cuando se lleguen a encontrar físicamente. ¿Tiene miedo de la cubana? © Proporcionado por Milenio Poncho de Nigris contrataca a Niurka por decirle cucaracha. (Instagram)

En entrevista con distintos medios, Poncho de Nigris reaccionó a la respuesta de Niurka, quien lo llamó cucaracha. Expresó que aunque no le interesaba pelear con ella, su “momento” de la cubana “ya pasó”.

“Apoco me va a golpear o qué. Ay qué miedo. Yo he sacado música y sí ha funcionado no como la de ella. No me quiero poner a discutir con una dama… pero todo lo que he hecho ha funcionado. Ella ya pasó sus mejores momentos. Yo me reinventé un poquito con las redes sociales”, comunicó.